В России исключили риск распространения лихорадки Эбола

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Роспотребнадзор: ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде на контроле, риски распространения болезни в РФ исключены, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее минздрав Уганды объявил о новой вспышке вируса Эбола-Судан, одного из шести известных видов вируса Эбола, пояснили в пресс-службе.

"Риски распространения инфекции на территории России в настоящее время исключены. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.