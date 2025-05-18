Поступают сообщения о подтасовках на президентских выборах в Румынии, где 18 мая проходит второй тур. Там применили стандартный трюк, называемый "каруселями". Из соседней Молдовы автобусами подвозят "электорат", который голосует на одном участке, а потом переезжает на следующий. И все ради победы ставленника Брюсселя Никушора Дана.



На это обратили внимание в партии "Альянс за единство румын", которую представляет лидирующий кандидат в президенты Джордже Симион. К слову, его сегодня правоохранители вывели с избирательного участка, когда он пытался выступить с речью. Полицейские заявили, что там этого делать нельзя.