В Румынии зафиксирован первый случай заражения хантавирусом

Европу охватывает паника из-за распространения хантавируса.

В Румынии официально зафиксирован первый случай заражения, а в Швейцарии экстренно открываются центры тестирования на заражение.

Во Франции население массово скупает средства индивидуальной защиты, из-за чего спрос на респираторы взлетел в 5 раз, а запасов масок хватит максимум на 3 месяца.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения пытается установить истинные причины ЧП.

По предварительным данным, нулевым пациентом на лайнере "Хондиус" оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов, вернувшийся из Южной Америки. ВОЗ скептически оценивает версию о грызунах на борту судна - расследование совместно с властями Аргентины и Чили продолжается.

