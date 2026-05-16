3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
В Румынии зафиксирован первый случай заражения хантавирусом
Автор:Редакция news.by
Европу охватывает паника из-за распространения хантавируса.
В Румынии официально зафиксирован первый случай заражения, а в Швейцарии экстренно открываются центры тестирования на заражение.
Во Франции население массово скупает средства индивидуальной защиты, из-за чего спрос на респираторы взлетел в 5 раз, а запасов масок хватит максимум на 3 месяца.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения пытается установить истинные причины ЧП.
По предварительным данным, нулевым пациентом на лайнере "Хондиус" оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов, вернувшийся из Южной Америки. ВОЗ скептически оценивает версию о грызунах на борту судна - расследование совместно с властями Аргентины и Чили продолжается.