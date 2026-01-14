3.71 BYN
В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия ОПК
Автор:Редакция news.by
В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Задержана россиянка, завербованная Службой безопасности Украины и прошедшая обучение диверсионной деятельности.
По данным спецслужб, женщина прибыла в Россию через третьи страны. Находясь в Смоленской области, она должна была изъять из тайника огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, которые затем были необходимы для совершения убийства.
Как сообщили в ФСБ, у задержанной изъяли пистолет Макарова и средства связи с перепиской с координаторами.