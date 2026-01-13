3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
В Сеуле бастуют работники общественного транспорта
Автор:Редакция news.by
В Сеуле проходит забастовка работников общественного транспорта, которая привела к приостановке почти всех городских автобусных рейсов. 13 января на работу не вышли более 90 % водителей.
Причина - провал переговоров между профсоюзом и работодателями о размере роста зарплат, а также о порядке выплат регулярных премий. Водители требовали повышения оплаты труда на 16 %, а ассоциация компаний предложила лишь 10 %.
Компромисс пока не найден, что привело к транспортному коллапсу в час пик: автобусы не ходят, станции метро переполнены, многим пришлось идти на работу пешком в мороз. Власти усилили работу метро, но этого недостаточно.
Новые переговоры назначены на 14 января.