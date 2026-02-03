В Северной Каролине отменены сотни авиарейсов из-за сильного снегопада

Огромная территория (от побережья Мексиканского залива до Новой Англии) оказалась под воздействием низких температур. Мощный циклон принес сильный снегопад и отмену сотен авиарейсов в Северной Каролине. На дорогах зафиксировано более тысячи аварий, а также тысячи людей уже которые сутки остаются без электричества на юге страны.