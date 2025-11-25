В Сейме Польши раскритиковали решение главы МИД выделить деньги Киеву

Раздор в рядах польской верхушки продолжает расширяться. Вице-спикер польского Сейма и один из лидеров правой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак раскритиковал министра иностранных дел за намерение выделить Украине на закупку вооружения 100 млн долларов из бюджета МИД. По мнению политика, Сикорской должен прекратить транжирить деньги, которых у страны и так нет.

"Я полагаю, что министру Сикорскому был предоставлен бюджет для финансирования польской дипломатии, которая испытывает острую нехватку средств. Многие диппредставительства не ремонтировались, в них не проводился капитальный ремонт с коммунистических времен. У дипломатов часто нет денег даже на основные расходы. Я слышал о польских дипломатах, работающих в разных странах, где у них нет, например, нормально оплачиваемой медицинской страховки. И это проблема, которую должен решить министр, а не транжирить деньги из бюджета МИД, словно это его личная казна".