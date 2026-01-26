3.74 BYN
В американском штате Мэн из-за снежной бури разбился частный самолет
Автор:Редакция news.by
На северо-востоке США из-за непогоды при взлете разбился частный самолет. На его борту было 8 человек, об их судьбе пока ничего не известно. После инцидента аэропорт закрыли.
ЧП произошло на фоне сильной снежной бури. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 24 штатах США. Около миллиона человек остались без электричества, нарушено транспортное сообщение. Стихия уже унесла 7 жизней.