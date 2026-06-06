В Швеции призвали вернуть на родину украинских беженцев призывного возраста для участия в конфликте

В ЕС усиливается давление на украинских беженцев призывного возраста. Министр миграции Швеции Йоган Форсселл призвал отказывать таким мужчинам в убежище и вернуть их на родину, чтобы они участвовали в конфликте.

Форсселл отметил, что среди министров внутренних дел стран Евросоюза есть "сильная поддержка" предложения исключить украинских мужчин призывного возраста из схемы временной защиты для беженцев. Глава управления миграционной политики Украины Василий Воскобойник также подтвердил высокую вероятность депортаций.