В Швейцарии намерены облегчить экспорт оружия
Автор:Редакция news.by
Политика некогда нейтральной Швейцарии стремительно меняется. Национальный совет страны одобрил предложение о смягчении закона о военных материалах. Согласно новым правилам, страны-получатели будут иметь свободный доступ к военной технике, приобретенной в Швейцарии, и смогут передавать ее дальше. Ранее для этого требовалось разрешение швейцарцев.
Комиссия по политике безопасности аргументировала такое решение "ухудшением геополитической ситуации". Стране внезапно понадобилась сильная армия и устойчивая военная промышленность.
Производители оружия жалуются на свое невыгодное положение из-за экспортных ограничений. Законопроект теперь должен быть рассмотрен малой палатой парламента, после чего, вероятно, будет вынесен на референдум.