В Швейцарии намерены облегчить экспорт оружия

Политика некогда нейтральной Швейцарии стремительно меняется. Национальный совет страны одобрил предложение о смягчении закона о военных материалах. Согласно новым правилам, страны-получатели будут иметь свободный доступ к военной технике, приобретенной в Швейцарии, и смогут передавать ее дальше. Ранее для этого требовалось разрешение швейцарцев.