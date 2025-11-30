Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Швейцарии предлагают сделать всеобщую гражданскую службу

Швейцария может изменить закон о военной службе. В стране проходит референдум о всеобщей обязательной гражданской службе вместо обязательной военной для мужчин.

Авторы инициативы считают, что мера поможет сплотить общество и укрепит так называемое гендерное равенство. Однако согласно последним опросам, 64 % респондентов не поддерживают инициативу. Противники идеи полагают, что женщины и так выполняют значительную часть неоплачиваемой работы в быту. И долг перед государством увеличит на них нагрузку. Против выступает и правительство, поскольку считает, что изъятие десятков тысяч молодых работников опасно для экономики страны.

