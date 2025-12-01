В Швейцарии провалился референдум о всеобщей гражданской службе

Швейцарцы на референдуме отклонили инициативу о всеобщей гражданской службе. Более 84 % голосовавших выступили против ее введения взамен обязательной службы для мужчин.

Ни в одном из 26 кантонов идея не получила поддержки. Кроме того, жители страны не поддержали и предложение ввести новые налоги до 50 % на передаваемые по наследству суммы более 62 млн евро. Против проголосовали 78 % участников.

Впрочем, новые сборы не одобрили и власти страны. Они предупредили, что это может заставить богатейших жителей переехать.