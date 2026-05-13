В Шяуляе построят парк на месте захоронения советских солдат
Автор:Редакция news.by
Наши соседи погрязли в цинизме и напрочь забыли, кто освобождал Европу от фашизма. В Шяуляе построят парк на месте захоронения советских солдат. Накануне на месте завершилась эксгумация останков воинов - всего 49 красноармейцев, которые погибли при освобождении города.
Литовский архитектор назвал прежний памятник "инородным телом" для городского ландшафта. Теперь здесь будет прогулочная тропа и зона отдыха.