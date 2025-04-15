3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
В Словакии не поддержали антироссийскую резолюцию
Парламент Словакии отклонил резолюцию с осуждением действий России в Украине. Предложение к третьей годовщине конфликта внесло в парламент находящееся в оппозиции движение "Прогрессивная Словакия".
В резолюции предлагалось осудить действия России, призвать к немедленному прекращению боевых действий, усилить помощь Киеву и поддержать ее евроинтеграцию. За инициативу проголосовали 65 депутатов, против выступили 6, а 71 парламентарий воздержался. Для принятия резолюции было необходимо как минимум 76 голосов из 150.
Оппозиции также не удалось провести законопроект о закреплении в конституции республики положения о членстве страны в НАТО и ЕС.