В США агенты ICE застрелили водителя в Техасе и насмерть сбили учительницу в Канзасе
Автор:Редакция news.by
В США зафиксированы две новые жертвы охотников за иммигрантами федерального агентства ICE. Одного застрелили в Техасе - 23-летний американец в ответ на приказ выйти из машины нажал на газ и был убит при попытке скрыться.
Еще один инцидент случился в Канзасе: здесь агенты в ходе погони за подозреваемым попали в аварию. Жертвой стала случайная учительница из города Саванна.
Несмотря на то, что ICE умерило свою активность по приказу из Вашингтона, деятельность агентства вызывает у американцев все большее возмущение.
В минувшие выходные протесты охватили десятки городов США. Но власти прекращать охоту за нелегалами не намерены: гибель случайных людей признается допустимой платой за обеспечение соблюдения законов.