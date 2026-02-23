В США агенты ICE застрелили водителя в Техасе и насмерть сбили учительницу в Канзасе

В США зафиксированы две новые жертвы охотников за иммигрантами федерального агентства ICE. Одного застрелили в Техасе - 23-летний американец в ответ на приказ выйти из машины нажал на газ и был убит при попытке скрыться.

Еще один инцидент случился в Канзасе: здесь агенты в ходе погони за подозреваемым попали в аварию. Жертвой стала случайная учительница из города Саванна.

Несмотря на то, что ICE умерило свою активность по приказу из Вашингтона, деятельность агентства вызывает у американцев все большее возмущение.