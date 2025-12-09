3.77 BYN
В США дали Зеленскому несколько дней на принятие решения по "мирному плану"
Отсчет пошел. США дали Зеленскому несколько дней, чтобы принять решение по американскому "мирному плану".
Как сообщает Financial Times, Вашингтон требует от Киева скорейшего ответа на инициативу администрации Трампа с целью достижения соглашения о прекращении огня к католическому Рождеству 25 декабря.
По словам неназванных источников, соглашение требует от Украины признать территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности США.
Отмечается, Зеленский сообщил своим европейским покровителям, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря на него оказывали давление Уиткофф и Кушнер, требуя скорейшего принятия решения. Один из чиновников также заявил газете, что украинская сторона застряла между территориальными требованиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые она не может отвергнуть.