В США пассажирский лайнер при посадке снес фонарный столб

В США произошло серьезное авиационное происшествие. Пассажирский лайнер авиакомпании United Airlines при заходе на посадку снес фонарный столб и задел проезжавший поблизости грузовой автомобиль.

Удар был такой силы, что у грузовика оказалась серьезно смята кабина. К счастью, водитель машины отделался царапинами. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлился. Ни один пассажир или член экипажа не пострадал.