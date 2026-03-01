3.75 BYN
В США по-прежнему заморожены огромные активы Ирана. И отдавать их не хочется.
Еще в 1979 году США заблокировали 11 млрд долларов после захвата посольства в Тегеране. Часть средств разморозили через два года.
В 2012 году США и ЕС заморозили активы Центробанка Ирана из-за его ядерной программы, а через три года общая сумма заблокированных активов достигла 100 млрд долларов.
После ядерной сделки 2015 года санкции сняли, но через четыре года ограничения вернули. В 2020-м Люксембург разблокировал Ирану более чем 1,5 млрд долларов, а через два года Тегеран договорился о возврате 7 млрд долларов от ряда стран.
В 2023 году Иран вернул почти 6 млрд долларов из Южной Кореи с условием тратить их только на еду и лекарства. Однако в октябре после атаки ХАМАС на Израиль, США и Катар заблокировали эти средства, обвинив Иран в соучастии.