В США по-прежнему заморожены огромные активы Ирана. И отдавать их не хочется.

Еще в 1979 году США заблокировали 11 млрд долларов после захвата посольства в Тегеране. Часть средств разморозили через два года.

В 2012 году США и ЕС заморозили активы Центробанка Ирана из-за его ядерной программы, а через три года общая сумма заблокированных активов достигла 100 млрд долларов.

После ядерной сделки 2015 года санкции сняли, но через четыре года ограничения вернули. В 2020-м Люксембург разблокировал Ирану более чем 1,5 млрд долларов, а через два года Тегеран договорился о возврате 7 млрд долларов от ряда стран.