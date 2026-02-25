3.74 BYN
В США потребовали от Украины не посягать на их нефтяные интересы в России
Автор:Редакция news.by
Вашингтон запретил Украине бить по своим нефтяным интересам в России.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина официально подтвердила: американская администрация направила Киеву демарш с требованием прекратить подобные удары, например, по терминалу Каспийского трубопровода под Новороссийском. Через него американские "Шеврон" и "Эксонмобл" зарабатывают на экспорте казахстанской нефти. Украинские дроны в ноябре 2025 года повредили этот объект, вызвав перебои в поставках.
Фото РИА Новости