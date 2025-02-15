В США прекратили принимать на армейскую службу трансгендеров

Подчеркивается, что решение вступает в силу незамедлительно. Отныне под запретом также находится проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих, говорится в заявлении. Кроме того, Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью. Ранее президент США Дональд Трамп отменил указы, поощряющие равенство ЛГБТ. В Штатах вновь признаются только два пола - мужской и женский.