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В США прекратили принимать на армейскую службу трансгендеров
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армия_инвато2025-02-15T06:24:18.000000Z00
Американская армия прекратила прием на службу трансгендеров. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил США.
Подчеркивается, что решение вступает в силу незамедлительно. Отныне под запретом также находится проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих, говорится в заявлении. Кроме того, Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью. Ранее президент США Дональд Трамп отменил указы, поощряющие равенство ЛГБТ. В Штатах вновь признаются только два пола - мужской и женский.