В США проходят акции протеста в поддержку Мадуро

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 5 января в 20:00 по минскому времени предъявят официальные обвинения в суде Нью-Йорка.

Уже сообщается об акции протеста у здания следственного изолятора, где содержат лидера Боливарианской Республики. Протестующие требуют освобождения Мадуро и его супруги, а также прекращения военной операции США против Венесуэлы.

Протестующие требуют направлять американские средства на образование и здравоохранение, а не на военные операции. Они выражают солидарность с народом Венесуэлы и призывают перестать проливать кровь ради нефти.

В миреСША

протестыНиколас Мадуро