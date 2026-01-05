3.71 BYN
В США проходят акции протеста в поддержку Мадуро
Автор:Редакция news.by
Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 5 января в 20:00 по минскому времени предъявят официальные обвинения в суде Нью-Йорка.
Уже сообщается об акции протеста у здания следственного изолятора, где содержат лидера Боливарианской Республики. Протестующие требуют освобождения Мадуро и его супруги, а также прекращения военной операции США против Венесуэлы.
Протестующие требуют направлять американские средства на образование и здравоохранение, а не на военные операции. Они выражают солидарность с народом Венесуэлы и призывают перестать проливать кровь ради нефти.