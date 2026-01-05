В США проходят акции протеста в поддержку Мадуро

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 5 января в 20:00 по минскому времени предъявят официальные обвинения в суде Нью-Йорка.

Уже сообщается об акции протеста у здания следственного изолятора, где содержат лидера Боливарианской Республики. Протестующие требуют освобождения Мадуро и его супруги, а также прекращения военной операции США против Венесуэлы.