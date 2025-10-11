В США сократят более 4 тыс. федеральных служащих

Более 4 тыс. федеральных служащих США попали под сокращения в связи с шатдауном правительства. Об этом говорится в документе, поданном американской администрацией в суд в связи с иском Федерации государственных служащих.

Больше всего от сокращений пострадал Минфин США - почти полторы тысячи его сотрудников получили уведомления о сокращении их рабочих мест. Уволят также сотни человек из Минздрава, Минобразования, жилищного строительства и городского развития, торговли и энергетики. Сокращения коснутся и Министерства внутренней безопасности - там сократят 176 человек.