В США теперь могут отстранять трансгендеров от службы в армии

В Верховном суде США заявили, что администрация Дональда Трампа имеет право незамедлительно приступить к реализации запрета на службу трансгендерных людей в армии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на CNN.

Согласно новому указу "военнослужащие, имеющие текущий диагноз или историю болезни, либо проявляющие симптомы, соответствующие гендерной дисфории, будут рассматриваться с целью увольнения с военной службы". Пентагон также не позволит трансгендерным американцам служить ни в одном из родов войск.

Ранее высокопоставленный представитель Министерства обороны заявил CNN, что среди действующих военнослужащих, резервистов и Национальной гвардии насчитывается 4240 человек с диагнозом гендерной дисфории.

После вступления в должность Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону реализовать собственную политику, в которой говорится, что трансгендерные лица несовместимы с военной службой. Утверждалось, что продолжение разрешения им служить в США негативно скажется, среди прочего, на готовности и сплоченности армии, отразится на летальности.

Против решения публично выступили три либеральных судьи. Окружной судья США Бенджамин Сеттл, заседающий в здании суда в штате Вашингтон, ранее заявил, что администрация "не может принять реальность, что военнослужащие-трансгендеры открыто служили в течение как минимум четырех лет (в соответствии с политикой предыдущих администраций) без какого-либо заметного ущерба для боевой готовности, сплоченности, порядка или дисциплины". Он заявил, что указ Трампа нарушает право на равную защиту по Пятой поправке к Конституции США.