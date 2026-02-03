3.73 BYN
В США замерзают игуаны и смывает дома
Автор:Редакция news.by
Шторм в Северной Каролине обрушил уже четвертый жилой дом на сваях за три дня, а во Флориде из-за непривычных температур тысячи игуан впали в оцепенение. Власти штата даже издали указ, который разрешает отлавливать игуан без лицензии, лишь бы спасти животных.
Причина частых крушений домов в Северной Каролине - расположение в прибрежной зоне. Дома стоят на сваях, а любая непогода сильно воздействует на песчаный грунт и делает основу дома крайне неустойчивой.