В Стокгольме прошло факельное шествие неонацистов, санкционированное полицией

Неонацистский марш в Швеции - ультраправые устроили факельное шествие. Акция была одобрена полицией. В марше приняли участие порядка 150 человек.

Муниципалитет Стокгольма пытался обжаловать решение МВД и запретить неонацистам осквернять улицы города, однако протест местных властей не был удовлетворен.