3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
В Стокгольме прошло факельное шествие неонацистов, санкционированное полицией
Автор:Редакция news.by
Неонацистский марш в Швеции - ультраправые устроили факельное шествие. Акция была одобрена полицией. В марше приняли участие порядка 150 человек.
Муниципалитет Стокгольма пытался обжаловать решение МВД и запретить неонацистам осквернять улицы города, однако протест местных властей не был удовлетворен.
По мере продвижения по городу неоднократно вспыхивало насилие, возникали стычки. Демонстранты пытались прорваться через заграждения полиции, 15 человек задержано.