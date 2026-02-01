В столице Чили тысячи жителей остались без электричества из-за наводнения

В Чили властвует мощный шторм. Сильные дожди вызвали наводнения. Из-за непогоды часть Сантьяго, столицы страны, оказалась затоплена, а тысячи жителей остались без электричества. Десятки автомобилей очутились под водой.

Очевидцы запечатлели кадры, на которых видно, как течение буквально сносит машины. При этом уровень воды продолжает повышаться. В пострадавших районах работают аварийные службы.