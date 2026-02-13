В странах Балтии выросли цены на отопление

Жители Балтии расплачиваются за выход из кольца БРЭЛЛ. Из-за сильных морозов и отмены льготного НДС январские счета за отопление в Литве значительно выросли, ударив по самым уязвимым слоям населения.

По данным компании Elektrum Lietuva, в январе стоимость электроэнергии увеличилась на 82 %, в Латвии - на 83 %. Самый высокий скачок произошел в Эстонии - там цены подскочили на 110 % и могут достигать 168 евро за мегаватт-час.