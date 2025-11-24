В Таиланде объявлена экстренная эвакуация туристов из 17 отелей из-за наводнения

Отпуск не задался. Туристическая полиция Таиланда эвакуировала путешественников из 17 гостиниц в городе Хатъяй на юге страны в связи с наводнением.

Вынужденная мера коснулась граждан Малайзии, Сингапура и Индонезии. Эвакуированным предоставлено временное жилье, вода и продукты. Аэропорт Хатъяй продолжает работать в штатном режиме.



Власти рекомендуют воздержаться от посещения центра города, особенно низменных участков. По данным СМИ, сейчас в провинции под угрозой наводнения почти 470 тысяч человек.