В Таиланде опрокинулся пассажирский автобус: более 10 пассажиров получили тяжелые травмы
Автор:Редакция news.by
Более 40 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Таиланде. Он ехал по маршруту Пхукет - Бетонг. Всего в нем находились 52 человека, более 10 пассажиров получили тяжелые травмы.
Предварительно ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем. Он, в свою очередь, заявляет, что пытался увести автобус от внезапно выехавшего навстречу мотоцикла. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.