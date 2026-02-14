Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Таиланде опрокинулся пассажирский автобус: более 10 пассажиров получили тяжелые травмы

Более 40 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Таиланде. Он ехал по маршруту Пхукет - Бетонг. Всего в нем находились 52 человека, более 10 пассажиров получили тяжелые травмы.

Предварительно ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем. Он, в свою очередь, заявляет, что пытался увести автобус от внезапно выехавшего навстречу мотоцикла. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Таиланд