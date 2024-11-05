Участники антиправительственного митинга в Тбилиси обстреляли здание парламента фейерверком. Об этом пишет ТАСС.

Группа из нескольких человек в какой-то момент произвела несколько выстрелов из фейерверка в сторону фасадной части законодательного органа, а затем скрылась с места. Полиция не реагировала на произошедшее.

В Тбилиси в воскресенье проходит очередной антиправительственный митинг у здания парламента. Небольшое число протестующих находится на площади перед парламентом. Им также удалось перекрыть проспект Руставели, где находится здание законодательного органа. Следует отметить, что на улицах, прилегающих к парламенту, нет кордонов полиции. Тут также не наблюдается скопление спецназа. Митинг проходит мирно.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у парламента, длятся всю ночь и, как правило, заканчиваются тем, что спецназ с применением спецсредств разгоняет демонстрантов. Накануне акция прошла мирно и граждане сами покинули проспект Руставели.