В столице Грузии включили новогоднюю иллюминацию и все же зажгли главную елку страны. Ранее мэрия отменила праздничное мероприятие, принимая во внимание риски для безопасности детей и граждан, присутствующих на площади перед парламентом.

Дату зажжения главной елки переносили несколько раз. Пока еще действующего президента Зурабишвили за это даже прозвали "похитителем Рождества". Она лично выходила на площадь, чтобы помешать церемонии.