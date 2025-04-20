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В центре Берлина неизвестные устроили стрельбу
В центре Берлина неизвестные устроили стрельбуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75079888-a8a4-4989-86d0-5e9964168e43/conversions/d7d8b716-8f59-4c60-a8c3-7402909811ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75079888-a8a4-4989-86d0-5e9964168e43/conversions/d7d8b716-8f59-4c60-a8c3-7402909811ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75079888-a8a4-4989-86d0-5e9964168e43/conversions/d7d8b716-8f59-4c60-a8c3-7402909811ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75079888-a8a4-4989-86d0-5e9964168e43/conversions/d7d8b716-8f59-4c60-a8c3-7402909811ed-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Германии в центре Берлина ранним утром 20 апреля неизвестные устроили стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Злоумышленники открыли огонь у отеля Hilton. По данным издания, как минимум один человек пострадал. Полицейские разыскивают по крайней мере двух подозреваемых в стрельбе. Экстренные службы оцепили район у места ЧП.
Как сообщается, еще один инцидент со стрельбой произошел в выходные в городе Бад-Наухайм (это федеральная земля Гессен). Там неизвестный открыл огонь у жилого дома. В результате погибли двое мужчин.