В центре Берлина неизвестные устроили стрельбу

В Германии в центре Берлина ранним утром 20 апреля неизвестные устроили стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Злоумышленники открыли огонь у отеля Hilton. По данным издания, как минимум один человек пострадал. Полицейские разыскивают по крайней мере двух подозреваемых в стрельбе. Экстренные службы оцепили район у места ЧП.