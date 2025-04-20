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В центре Берлина неизвестные устроили стрельбу

В центре Берлина неизвестные устроили стрельбу

В Германии в центре Берлина ранним утром 20 апреля неизвестные устроили стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Злоумышленники открыли огонь у отеля Hilton. По данным издания, как минимум один человек пострадал. Полицейские разыскивают по крайней мере двух подозреваемых в стрельбе. Экстренные службы оцепили район у места ЧП.

Как сообщается, еще один инцидент со стрельбой произошел в выходные в городе Бад-Наухайм (это федеральная земля Гессен). Там неизвестный открыл огонь у жилого дома. В результате погибли двое мужчин.

Германиястрельба