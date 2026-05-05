В центре Праги прошел массовый протест против реформы общественных СМИ
Автор:Редакция news.by
В центре Праги прошла массовая акция протеста против реформы общественных СМИ. Тысячи людей заполнили улицы, чтобы выразить несогласие с планами по полной отмене ежемесячных взносов граждан и переходу к прямому финансированию Чешского телевидения и Чешского радио из государственного бюджета.
Активисты уверены, что новая система лишит медиа финансовой независимости и сделает их работу подконтрольной властям. Они настаивают, что общественные СМИ должны оставаться свободными от политического влияния, и призывают правительство сохранить действующую десятилетиями модель.