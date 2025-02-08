3.46 RUB
3.39 USD
3.51 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция протеста
Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре Тбилиси и крупных городах страны, пишет РИА Новости.
Акция протеста проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте также мобилизованы бригады патрульной и криминальной полиции.
К демонстрации присоединились участники шествий, которые в течение дня проходили на разных локациях столицы. Они по-прежнему требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов граждан.
Грузинские телекомпании транслируют кадры с разных городов страны, где также проходят акции протеста.
Это 73-й день непрерывного протеста.