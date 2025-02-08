В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция протеста

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Очередная антиправительственная акция протеста проходит в центре Тбилиси и крупных городах страны, пишет РИА Новости.

Акция протеста проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте также мобилизованы бригады патрульной и криминальной полиции.

К демонстрации присоединились участники шествий, которые в течение дня проходили на разных локациях столицы. Они по-прежнему требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов граждан.

Грузинские телекомпании транслируют кадры с разных городов страны, где также проходят акции протеста.