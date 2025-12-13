3.72 BYN
В Турции обнаружили фреску "Доброго Пастыря Иисуса"
Автор:Редакция news.by
Библейский стих оказался правдой - обнаружено древнее изображение Христа!
Исключительное открытие сделали археологи в Турции. В древней гробнице обнаружена фреска III века нашей эры, изображающая Иисуса как Доброго Пастыря. Находка не только подтверждает библейские образы и титулы Христа, но и проливает свет на распространение христианства в Анатолии, она же Малая Азия.
Турецкие официальные лица заявили, что это единственный известный пример подобного рода раннехристианской эпохи за пределами Италии. Фреска изображает молодого безбородого Иисуса в тунике, несущего на плечах овцу. Еще до того, как крест стал символом христианства, образ Доброго Пастыря служил знаком защиты, спасения и божественного руководства.