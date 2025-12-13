В Турции обнаружили фреску "Доброго Пастыря Иисуса"

Исключительное открытие сделали археологи в Турции. В древней гробнице обнаружена фреска III века нашей эры, изображающая Иисуса как Доброго Пастыря. Находка не только подтверждает библейские образы и титулы Христа, но и проливает свет на распространение христианства в Анатолии, она же Малая Азия.