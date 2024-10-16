В Турции популярная система отдыха превратилась в "потребительский терроризм"

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В Турции могут сократить число отелей с системой "все включено", сообщает ТАСС со ссылкой на газету Türkiye.

По мнению одного из члена Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафы Коркутаты, слова которого приводит турецкое издание, популярная система "все включено" превратилась в "потребительский терроризм".

В статье говорится о том, что из-за организации питания туристов по этой системе происходит порча больших объемов продуктов, ежегодные потери из-за этого составляют 50 млрд лир (около $1,4 млрд).