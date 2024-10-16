3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Турции популярная система отдыха превратилась в "потребительский терроризм"
В Турции могут сократить число отелей с системой "все включено", сообщает ТАСС со ссылкой на газету Türkiye.
По мнению одного из члена Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафы Коркутаты, слова которого приводит турецкое издание, популярная система "все включено" превратилась в "потребительский терроризм".
В статье говорится о том, что из-за организации питания туристов по этой системе происходит порча больших объемов продуктов, ежегодные потери из-за этого составляют 50 млрд лир (около $1,4 млрд).
Предлагается выстроить новую систему организации питания отдыхающих. Например, вывозить туристов из отелей в рестораны, с которыми будут договоренности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все