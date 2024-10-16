ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Турции популярная система отдыха превратилась в "потребительский терроризм"

Изображение
Фото: tourdom.ru

В Турции могут сократить число отелей с системой "все включено", сообщает ТАСС со ссылкой на газету Türkiye.

По мнению одного из члена Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафы Коркутаты, слова которого приводит турецкое издание, популярная система "все включено" превратилась в "потребительский терроризм".

В статье говорится о том, что из-за организации питания туристов по этой системе происходит порча больших объемов продуктов, ежегодные потери из-за этого составляют 50 млрд лир (около $1,4 млрд).

Предлагается выстроить новую систему организации питания отдыхающих. Например, вывозить туристов из отелей в рестораны, с которыми будут договоренности.

все включеноТурциятуризм

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все