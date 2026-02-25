3.73 BYN
В Турции разбился военный самолет F-16
Автор:Редакция news.by
ЧП произошло в Турции. Истребитель F-16 военно-воздушных сил страны упал прямо на автотрассу.
Самолет совершал плановый тренировочный полет. Спустя некоторое время после взлета с бортом пропала радиосвязь, а затем он рухнул на трассу Измир - Стамбул.
Падение привело к мощному взрыву и возгоранию. Обломки самолета разлетелись в радиусе нескольких сотен метров.
Пилот не выжил. На месте авиакатастрофы работают экстренные службы. Началось расследование.
Фото РИА Новости