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В Турции задержали мошенников, обманувших туристов на 60 млн долларов
Турецкая полиция раскрыла сеть мошенников, которые заработали более 2,1 млрд турецких лир (60 млн долларов) на фальшивой рекламе недвижимости в социальных сетях. В рамках расследования дела задержаны 20 человек, 12 из них арестованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.
Операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение 5 месяцев в девяти турецких провинциях, в основном на юго-востоке, в том числе и в Стамбуле. Подозреваемые размещали фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало и обманывали клиентов, получая деньги за несуществующие бронирования. На данный момент речь идет о сотнях пострадавших, отмечает СМИ.
"В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 миллиарда 147 млн 983 тыс. турецких лир", - говорится в сообщении агентства.
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