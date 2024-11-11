В Турции задержали мошенников, обманувших туристов на 60 млн долларов

Турецкая полиция раскрыла сеть мошенников, которые заработали более 2,1 млрд турецких лир (60 млн долларов) на фальшивой рекламе недвижимости в социальных сетях. В рамках расследования дела задержаны 20 человек, 12 из них арестованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

Операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение 5 месяцев в девяти турецких провинциях, в основном на юго-востоке, в том числе и в Стамбуле. Подозреваемые размещали фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало и обманывали клиентов, получая деньги за несуществующие бронирования. На данный момент речь идет о сотнях пострадавших, отмечает СМИ.