В Уголовный кодекс Грузии планируют вернуть статью о госизмене

Из кулуарного обсуждения этой темы становится ясно, что применять ее планируют, в том числе, и к финансируемым извне участникам попыток госпереворота. Такая законодательная инициатива связана с недавней малоудачной попыткой устроить в Грузии майдан. Под этими попытками так до сих пор не подведена окончательно черта -15 февраля вечером прошло очередное шествие антиправительственных активистов. По их подсчетам, это был 82-й день так и не случившейся цветной революции.