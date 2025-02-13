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В Уголовный кодекс Грузии планируют вернуть статью о госизмене

Правящая партия "Грузинская мечта" пообещала вскоре вернуть в Уголовный кодекс страны статью о госизмене.

Из кулуарного обсуждения этой темы становится ясно, что применять ее планируют, в том числе, и к финансируемым извне участникам попыток госпереворота. Такая законодательная инициатива связана с недавней малоудачной попыткой устроить в Грузии майдан. Под этими попытками так до сих пор не подведена окончательно черта -15 февраля вечером прошло очередное шествие антиправительственных активистов. По их подсчетам, это был 82-й день так и не случившейся цветной революции.

Грузия