В Украине и Прибалтике люди несут цветы к мемориалам Победы
В Киеве и Харькове, вопреки репрессиям и отсутствию официального праздника, люди несут цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Порядок "охраняют" усиленные наряды полиции (существует реальная угроза нападений со стороны неонацистов).
Не пугает административное и уголовное преследование и жителей Прибалтики. Под строгим надзором силовиков утопает в гвоздиках "Бронзовый солдат" в эстонском Таллине (люди идут к нему со вчерашнего дня).
Особая атмосфера в Вильнюсе. На кладбище местные жители приносят портреты героев, зажигают свечи и возлагают цветы. Здесь даже установили палатку, из которой звучат советские песни.
Схожая картина в Латвии: жители Риги и Даугавпилса продолжают идти к подножиям монументов.
Несмотря на травлю и давление властей, простые люди доказывают: стереть память о Великой Победе невозможно.