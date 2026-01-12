В Украине хотят продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Зеленский снова решил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Таким образом, если украинские депутаты одобрят его инициативу, то эти режимы получат к действующему сроку плюс еще 3 месяца, т.е. до мая 2026 года. Ожидается, что Рада рассмотрит законопроекты на этой пленарной неделе.

Напомним, военное положение в Украине неоднократно продлевалось с февраля 2022-го. При этом Зеленский, ссылаясь на него, решил не проводить президентские выборы. Официально его полномочия истекли в мае 2024 года. В апреле 2024-го украинские власти снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. А недавно мэр Киева Виталий Кличко из-за огромных потерь ВСУ предложил снизить возраст мобилизации "до 23 или 22 лет".