В Украине пройдут митинги против подписанного Зеленским закона

В украинских городах 24 июля вечером в очередной раз пройдут митинги. Об этом заявил народный депутат Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.

"Сегодня, как и вчера, по всей Украине снова пройдут митинги. Особенно важно сформировать единую, понятную повестку", - заявил Артем Дмитрук.

Украинский депутат указал, что начало митингов запланировано на 20:00. По его словам, акции протеста пройдут в Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Чернигове, Черновцах и десятках других городов. В Киеве митинг планируется провести рядом с офисом Владимира Зеленского.

Днем ранее протестующие собрались в центре Киева и более 10 крупных городов Украины на митинг против закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Участники акций протеста заявляли, что если их требования не будут услышаны, то они ежедневно будут выходить на акции протеста.

Верховная рада Украины 22 июля проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414, в который в последний момент внесли поправки о деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Чуть позже Зеленский подписал закон. Документ вносит изменения в работу НАБУ и САП и фактически подчиняет эти ведомства генпрокурору Украины. Как отмечает BBC, эксперты и оппозиция говорят, что по сути речь идет об уничтожении антикоррупционных органов в Украине. Подписание закона вызвало протесты в крупных городах Украины.