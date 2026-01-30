В Украине распродают гуманитарную помощь - польские генераторы выставляют на маркетплейсах

В Украине на польской помощи делают бизнес. Там на маркетплейсах по ценам ниже заводских продают польские генераторы, которые передали замерзающим украинцам.

Поставка включала сотни единиц, купленных на собранные волонтерами средства. Информация о продаже гуманитарки вызвала волну негодования в Польше. Теперь дальнейшие поставки под вопросом.