В Украине распродают гуманитарную помощь - польские генераторы выставляют на маркетплейсах

В Украине на польской помощи делают бизнес. Там на маркетплейсах по ценам ниже заводских продают польские генераторы, которые передали замерзающим украинцам.

Поставка включала сотни единиц, купленных на собранные волонтерами средства. Информация о продаже гуманитарки вызвала волну негодования в Польше. Теперь дальнейшие поставки под вопросом.

Это не смущает мошенников, как и факт, что в Киеве без электричества уже 710 тыс. жителей. Сотни домов остаются без отопления и водоснабжения.

