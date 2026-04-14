В Украине ввели уголовную ответственность за антисемитизм
Автор:Редакция news.by
В Украине ввели уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект, принятый парламентом еще в 2022 году, 14 апреля подписал Владимир Зеленский.
Теперь за разжигание ненависти, дискриминацию, ограничение прав или публичные действия с антисемитским мотивом предусмотрены штрафы, ограничение свободы или лишение свободы до 3 лет.
Если же такие действия сопровождались насилием, угрозами, обманом либо были совершены должностным лицом, наказание ужесточается до 5 лет тюрьмы. Если преступление совершено организованной группой или повлекло тяжкие последствия, виновным грозит уже от 5 до 8 лет лишения свободы.