В Украине ввели уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект, принятый парламентом еще в 2022 году, 14 апреля подписал Владимир Зеленский.

Теперь за разжигание ненависти, дискриминацию, ограничение прав или публичные действия с антисемитским мотивом предусмотрены штрафы, ограничение свободы или лишение свободы до 3 лет.

Если же такие действия сопровождались насилием, угрозами, обманом либо были совершены должностным лицом, наказание ужесточается до 5 лет тюрьмы. Если преступление совершено организованной группой или повлекло тяжкие последствия, виновным грозит уже от 5 до 8 лет лишения свободы.

