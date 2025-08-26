В Украине выросло число мужчин призывного возраста, пытающихся сбежать из Украины в Беларусь

В 2025 году число мужчин призывного возраста, пытающихся сбежать из Украины в Беларусь, увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими годами, пишет ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины и издание "Следствие. Инфо".

По данным ведомства, в 2025 году на границе с Беларусью были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это в 2 раза больше, чем в совокупности за предыдущие 3 года: в 2022 году был задержан 61 мужчина, в 2023 году - 26, в 2024 году - 336.

Уточняется, что больше всего мужчин задержано в Ровненской области, далее идут Житомирская, Волынская и Киевская области.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 24 августа сообщал, что всего с начала года задержаны более 13 тыс. граждан, пытавшихся сбежать из страны.

С февраля 2022 года в Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.