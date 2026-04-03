В Ульяновской области РФ сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского поезда

В Ульяновской области России сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского состава Челябинск - Москва. Инцидент произошел в районе станции Бряндино, предварительно, в поезде находились 415 пассажиров.

Как сообщили медики, 7 человек, в том числе ребенок, пострадали. На месте происшествия направлены бригады скорой помощи и медицины катастроф. Движение на участке путей было остановлено, причины аварии устанавливаются.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области России:

"В настоящий момент туда едут специалисты по моему поручению. МЧС в контакте и медики в контакте со своими коллегами из Ульяновской области. Как только будет уточненная информация, обязательно сообщу. Коллеги заверяют, что делают все возможное, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана".

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области России

В РЖД создан оперативный штаб для ликвидации последствий. К месту схода направлены восстановительные поезда с соседних станций.