В Ульяновской области РФ сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского поезда
В Ульяновской области России сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского состава Челябинск - Москва. Инцидент произошел в районе станции Бряндино, предварительно, в поезде находились 415 пассажиров.
Как сообщили медики, 7 человек, в том числе ребенок, пострадали. На месте происшествия направлены бригады скорой помощи и медицины катастроф. Движение на участке путей было остановлено, причины аварии устанавливаются.
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области России:
"В настоящий момент туда едут специалисты по моему поручению. МЧС в контакте и медики в контакте со своими коллегами из Ульяновской области. Как только будет уточненная информация, обязательно сообщу. Коллеги заверяют, что делают все возможное, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана".
В РЖД создан оперативный штаб для ликвидации последствий. К месту схода направлены восстановительные поезда с соседних станций.
В связи с инцидентом Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.