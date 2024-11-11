В Варшаве несколько тысяч фермеров вышли на акцию протеста. Какие требования?

Представители аграрного сектора вышли на акцию перед зданием Европейской комиссии в Варшаве. Несколько тысяч человек требовали отмены импорта сельхозпродукции из Украины, они выступают против экологических норм Евросоюза и выражают возмущение спадом польской экономики. Сельскохозяйственные организации Польши протестуют против вредной политики Европейского союза и лично против главы Еврокомисии фон дер Ляйен, которая 3 января наведалась в польскую столицу.