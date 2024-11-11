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В Варшаве несколько тысяч фермеров вышли на акцию протеста. Какие требования?
"Пять раз нет!" Под таким девизом возобновились массовые протесты польских фермеров.
Представители аграрного сектора вышли на акцию перед зданием Европейской комиссии в Варшаве. Несколько тысяч человек требовали отмены импорта сельхозпродукции из Украины, они выступают против экологических норм Евросоюза и выражают возмущение спадом польской экономики. Сельскохозяйственные организации Польши протестуют против вредной политики Европейского союза и лично против главы Еврокомисии фон дер Ляйен, которая 3 января наведалась в польскую столицу.
Сельхозпроизводители разоряются, а выделенное на европейских фермеров финансирование в размере 400 млн евро, по некоторым сведениям, Брюссель перенаправит киевскому режиму.
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