В Варшаве прошел митинг против миграционного пакта ЕС
Автор:Редакция news.by
Поляки выступили против миграционной политики Евросоюза и системы обязательного расселения беженцев. "Стоп вторжению иммигрантов" - под таким лозунгом прошел многотысячный марш в Варшаве.
Участники призывают правительство усилить защиту границ и отказаться от выполнения директив Еврокомиссии. В знак протеста активисты разорвали флаг ЕС.
Организаторы уверены: бесконтрольный приток мигрантов несет прямую угрозу национальной безопасности и культуре Польши. Они требуют провести референдум по вопросу приема нелегалов и немедленного прекращения выплат пособий лицам, находящимся на территории ЕС незаконно.