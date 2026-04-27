В Варшаве прошел митинг против миграционного пакта ЕС

Поляки выступили против миграционной политики Евросоюза и системы обязательного расселения беженцев. "Стоп вторжению иммигрантов" - под таким лозунгом прошел многотысячный марш в Варшаве.

Участники призывают правительство усилить защиту границ и отказаться от выполнения директив Еврокомиссии. В знак протеста активисты разорвали флаг ЕС.