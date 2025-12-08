Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Варшаве задержаны трое украинцев с хакерской техникой

В поле зрения польских правоохранителей вновь попали граждане "незалежной". В Варшаве арестовали трех украинцев с подозрительным грузом, сообщает газета "Выборча" со ссылкой на отчет полиции.

Они перевозили с собой детектор шпионских устройств и хакерское оборудование. Такая техника может быть использована для вмешательства в информационно-технологические системы стратегического значения.

Всем задержанным около 40 лет, никто из них не смог объяснить, зачем везли оборудование. Сообщили только, что ехали в Литву. Их отправили под стражу.

