В Варшаве задержаны трое украинцев с хакерской техникой
Автор:Редакция news.by
В поле зрения польских правоохранителей вновь попали граждане "незалежной". В Варшаве арестовали трех украинцев с подозрительным грузом, сообщает газета "Выборча" со ссылкой на отчет полиции.
Они перевозили с собой детектор шпионских устройств и хакерское оборудование. Такая техника может быть использована для вмешательства в информационно-технологические системы стратегического значения.
Всем задержанным около 40 лет, никто из них не смог объяснить, зачем везли оборудование. Сообщили только, что ехали в Литву. Их отправили под стражу.