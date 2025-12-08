В Варшаве задержаны трое украинцев с хакерской техникой

В поле зрения польских правоохранителей вновь попали граждане "незалежной". В Варшаве арестовали трех украинцев с подозрительным грузом, сообщает газета "Выборча" со ссылкой на отчет полиции.

Они перевозили с собой детектор шпионских устройств и хакерское оборудование. Такая техника может быть использована для вмешательства в информационно-технологические системы стратегического значения.