В Великобритании десятки тысяч врачей устроили забастовку

Десятки тысяч врачей-ординаторов в Англии начали шестидневную забастовку после того, как правительство Кира Стармера отклонило требование о повышении зарплаты. Стачка станет самой продолжительной за долгие годы.

Руководство Национальной службы здравоохранения предупреждает, что она может обойтись в 300 млн фунтов стерлингов (это примерно 400 млн долларов), а также приведет к отмене приемов и заставит пациентов дольше ждать результатов анализов, лечения и операций.