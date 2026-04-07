В Великобритании десятки тысяч врачей устроили забастовку
Автор:Редакция news.by
Десятки тысяч врачей-ординаторов в Англии начали шестидневную забастовку после того, как правительство Кира Стармера отклонило требование о повышении зарплаты. Стачка станет самой продолжительной за долгие годы.
Руководство Национальной службы здравоохранения предупреждает, что она может обойтись в 300 млн фунтов стерлингов (это примерно 400 млн долларов), а также приведет к отмене приемов и заставит пациентов дольше ждать результатов анализов, лечения и операций.
В Британской медицинской ассоциации заявляют, что правительство не слышит врачей: многолетнее снижение зарплат не компенсируется, как и не решаются кадровые проблемы. Стармер в ответ лишь пригрозил отменить планы по созданию 4 тыс. рабочих мест.